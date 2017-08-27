Путин отметил вклад шахтеров в энергетическую безопасность страны

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера, который отмечается в это воскресенье в 70-й раз. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.
"Ваш труд пользуется большим уважением. Ведь эту нелегкую, поистине героическую профессию выбирают особенные люди - сильные и надежные. Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что благодаря шахтерам развивается экономика и стабильно работают промышленные предприятия. По его словам, от работников отрасли во многом зависит энергетическая безопасность страны.
Профессиональный праздник горняков - День шахтера - отмечается в последнее воскресенье августа.