Путин отметил вклад шахтеров в энергетическую безопасность страны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера, который отмечается в это воскресенье в 70-й раз. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

"Ваш труд пользуется большим уважением. Ведь эту нелегкую, поистине героическую профессию выбирают особенные люди - сильные и надежные. Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что благодаря шахтерам развивается экономика и стабильно работают промышленные предприятия. По его словам, от работников отрасли во многом зависит энергетическая безопасность страны.

Профессиональный праздник горняков - День шахтера - отмечается в последнее воскресенье августа.