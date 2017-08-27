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Казахстанский военный оркестр представит новую программу на фестивале "Спасская башня"

Общество
27 августа, 12:41 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 27, августа. /ТАСС

В рамках новой программы прозвучит "авторская маршевая музыка с этническим колоритом" и пройдет дефиле военнослужащих роты почетного караула президентского полка

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АСТАНА, 27 августа. /ТАСС/. Музыканты Президентского оркестра Казахстана и военнослужащие роты почетного караула Службы государственной охраны выступят в качестве почетных гостей на X международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве, который начался 26 августа.

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Казахстанский военный оркестр участвует в этом фестивале с 2009 года. В этом году музыканты представят на суд зрителей новую, специально подготовленную программу. "В нее включена авторская маршевая музыка с этническим колоритом "Абылай хан" и "Улы дала" ("Великая степь") в сопровождении различных танцевальных постановок, а также дефиле военнослужащих роты почетного караула президентского полка "Айбын" Службы государственной охраны республики", - рассказали в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Последними аккордами в выступлении казахстанских музыкантов станут мотивы из песни "Спасская башня", специально написанной к юбилею фестиваля. Ее автор - начальник Президентского оркестра, заслуженный деятель Республики Казахстан, полковник Талгат Бердыгулов.

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Президентский оркестр Службы государственной охраны Казахстана образован согласно указу президента страны "О Республиканской гвардии" в 1992 году для обеспечения музыкальной части протокольных, дипломатических, государственных и иных торжественных мероприятий. В настоящее время в его составе работают несколько творческих коллективов: народный ансамбль, духовой оркестр, камерный ансамбль, ансамбль песни и эстрады и танцевальный ансамбль.

Юбилейный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве с 26 августа по 3 сентября. В этом году в смотре примут участие швейцарские барабанщики Top Secret, американский молодежный оркестр Equinox percussion, турецкий военный оркестр, коллектив даосских монахов из Уданшаня (Китай), рота почетного караула и оркестр Вооруженных сил Белоруссии, рота почетного караула и группа "Ереванские барабаны" (Армения) и др.

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