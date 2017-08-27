Президент Южной Осетии наградил российского летчика за подвиг, совершенный в 2008 году

ЦХИНВАЛ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил командующего Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша высшей государственной наградой республики - орденом "Уацамонга" - за мужество. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Сергей Кобылаш в августе 2008 года командовал 368-м штурмовым авиаполком. Во время осуществления атаки на грузинскую военную колонну южнее Цхинвала его Су-25 был подбит двумя ракетами переносного зенитного комплекса, которые вывели из строя оба двигателя. Летчик вышел из пике и увел самолет как можно дальше от жилых домов и катапультировался. В октябре 2008 года он получил звание Героя России", - говорится в сообщении.

"Сергей Кобылаш принимал непосредственное участие в событиях, когда Россия приняла решение принудить Грузию к миру. Искренне считаю, что Герои России, получившие звание за Южную Осетию, достойны быть и героями Осетии, их геройство достойно и нашей высшей награды", - цитируют слова Бибилова в его пресс-службе.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.