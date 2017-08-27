Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: в США на продажу выставили ферму Марка Твена

Общество
27 августа, 16:27 UTC+3 ТАСС

Земельный участок площадью 7,2 га с жилым домом писатель купил в 1908 году для своей младшей дочери Джейн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Ферма в штате Коннектикут, принадлежавшая американскому писателю Марку Твену (настоящее имя Сэмюэл Клеменс), выставлена на продажу за $1,85 млн. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

Земельный участок площадью 7,2 га с жилым домом писатель купил в 1908 году для своей младшей дочери Джейн. Ферма находится в окрестностях городка Реддинг. Сам Твен в 1900-х годах проживал на соседней ферме, где и умер в 1910 году.

Выставленная на продажу ферма была модернизирована, однако сохранила исторический внешний вид. Сейчас в доме 1860 года постройки площадью 334 кв. м находятся пять спален и четыре ванных комнаты. На земельном участке есть пруд, бассейн с морской водой и кинотеатр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
12
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Мужчина и ребенок погибли в аварии в Саратовской области
3
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
4
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
5
"Воентелеком" предлагает использовать "Тигр-УС" для всех родов и видов ВС РФ
6
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
7
Садулаеву вернули украденный паспорт, борец вернется в Россию через несколько дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама