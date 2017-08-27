ABC: в США на продажу выставили ферму Марка Твена

ТАСС, 27 августа. Ферма в штате Коннектикут, принадлежавшая американскому писателю Марку Твену (настоящее имя Сэмюэл Клеменс), выставлена на продажу за $1,85 млн. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

Земельный участок площадью 7,2 га с жилым домом писатель купил в 1908 году для своей младшей дочери Джейн. Ферма находится в окрестностях городка Реддинг. Сам Твен в 1900-х годах проживал на соседней ферме, где и умер в 1910 году.

Выставленная на продажу ферма была модернизирована, однако сохранила исторический внешний вид. Сейчас в доме 1860 года постройки площадью 334 кв. м находятся пять спален и четыре ванных комнаты. На земельном участке есть пруд, бассейн с морской водой и кинотеатр.