В селе под Волгоградом появится пожарная часть

ВОЛГОГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Пожарная часть появится в селе Большом Волгоградской области, вблизи которого находятся хутора, пострадавшие от недавних пожаров. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона по итогам встречи губернатора Андрея Бочарова с жителями деревень, переживших аномальные пожары.

"С предложением к губернатору <...> создать в селе Большом пожарную часть обратились местные фермеры. Поселок Большой расположен всего в 4 км от хутора Моховской, в котором от степного пожара 23 августа сгорело три жилых дома. Глава региона, побывавший сегодня в пострадавших поселках, поддержал это предложение и поставил задачу своим подчиненным разработать проект по ее созданию", - рассказала ТАСС представитель обладминистрации.

Пожарная обстановка в Волгоградской области резко обострилась 23 августа. Степные пожары были зарегистрированы в 21 из 38 муниципальных образований. Самым крупным стал пожар в Михайловском районе, вблизи хуторов Моховской и Курин.

По словам Бочарова, "в настоящее время прорабатываются несколько вариантов оказания помощи".

"Ситуация у всех разная: у кого-то это было единственное жилье, у кого-то существенно пострадали хозпостройки, домашние животные. Все, что необходимо, мы сделаем, исходя из действующих законов. Созданы комиссии, которые сейчас работают с каждым пострадавшим, никого в беде не оставим", - пообещал губернатор.