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Запрет полицейским посещать бары в УМВД Ставрополья объяснили оперативным сбором при ЧС

Общество
27 августа, 23:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 27, августа. /ТАСС

Приказ направлен на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечение антитеррористической защищенности, говорится в сообщении ГУ МВД

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СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Приказ ставропольского ГУ МВД об ограничении посещения полицейскими баров вечером и ночью в выходные дни и в праздничные без согласования выезжать за пределы района направлен на повышение боевой готовности и служебной дисциплины. Так краевое ведомство объяснило запрет для сотрудников, о котором ранее сообщала газета "Коммерсантъ".

По данным издания приказ №656 "О дополнительных мерах по повышению уровня боевой готовности и укреплению служебной дисциплины", разработанный ГУ МВД России по Ставропольскому краю, вышел 3 августа 2017 года. "Приказ направлен в первую очередь на повышение уровня боевой готовности личного состава в целях обеспечение антитеррористической защищенности. Также немаловажными факторами выступают и природно-климатические явления", - говорится в сообщении ГУ МВД по краю.

Также поясняется, что актуальность вопросов "готовности личного состава к оперативному сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации" показал весенний паводок на Ставрополье.

"Данный приказ, разработанный ГУ МВД России по Ставропольскому краю, помимо прочего, направлен на усиление индивидуально-воспитательной работы (…) Ряд его пунктов касается рекомендаций по поводу проведения инструктажей о правилах поведения в быту, и не устанавливает дополнительных прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел края", - говорится в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.

При этом отмечается, что "с учетом рекомендаций МВД России, в приказ будут внесены корректировки, касающиеся вопросов выезда сотрудников органов внутренних дел за пределы обслуживаемого муниципального образования", - уточняется в сообщении.

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