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Медведев проведет совещание с регионами о готовности к новому учебному году

Общество
28 августа, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием всех субъектов России

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник селекторное совещание о готовности системы образования к началу учебного года. Как сообщили в пресс-службе кабмина, совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием всех субъектов РФ. Запланированы прямые включения из Забайкальского и Красноярского краев, Саратовской, Самарской, Ростовской и Тамбовской областей.

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В совещании примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МЧС России Владимир Пучков, а также руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Голодец, выступая на региональной августовской педагогической конференции в Светлогорске, заявила, что в этом году количество первоклассников вырастет на 40 тыс. человек. "В первые классы [в этом году] придет детишек больше, чем в прошлом году, почти на 40 тыс.", - сказала она. В первый класс в День знаний пойдут около 1,7 млн ребят. Всего новый учебный год начнут свыше 14,7 млн школьников.

Строительство и реконструкцию школ Медведев регулярно обсуждает как на совещаниях в Москве, так и в поездках по регионам. Только в последние дни он обсуждал эти вопросы с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко и врио главы Мордовии Владимиром Волковым. Кроме того, премьер вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 августа посетил новую школу в Севастополе. Там же первые лица страны пообщались с педагогами и родителями учеников.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна Голодец, Ольга Юрьевна Васильева, Ольга Юрьевна Кожемяко, Олег Николаевич Пучков, Владимир Андреевич Волков, Владимир Дмитриевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Колокольцев, Владимир Александрович
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