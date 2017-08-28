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Пассажиропоток на внутренних авиарейсах Чукотки с начала года увеличился на 16%

Общество
28 августа, 6:11 UTC+3

Власти отмечают, что росту пассажиропотока способствовали субсидированные авиарейсы по всем населенным пунктам округа

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ТАСС, 28 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток предприятия "ЧукотАвиа", осуществляющего внутренние авиарейсы в Чукотского автономном округе, в первом полугодии 2017 года увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Количество пассажиров на регулярных рейсах "ЧукотАВИА" за первое полугодие увеличилось на 3 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цифра за первое полугодие 2017 составила 17,9 тыс. человек. Росту пассажиропотока способствовали субсидированные авиарейсы по всем населенным пунктам округа", - говорится в сообщении.

При этом, по прогнозу управления транспорта Чукотского округа, в целом в 2017 году объем субсидирования авиаперевозок из регионального бюджета составит 717, 5 млн рублей. В число субсидируемых, помимо местных авиаперелетов, входят перелеты по маршрутам Магадан - Омолон-Магадан; Магадан-Анадырь-Магадан и Хабаровск-Анадырь-Хабаровск. Вместе с тем, правительство округа начало работу по привлечению в регион нового перевозчика, который будет осуществлять работу в московском направлении.

"Правительство Чукотского округа рассчитывает привлечь в регион нового авиаперевозчика. В Анадыре планируется провести рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Авиакомпания "Сибирь", - сообщила пресс-служба.

На направлении Москва-Анадырь-Москва сейчас задействованы авиакомпании "ВИМ-Авиа" и UTair.

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