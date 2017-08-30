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Британский стандарт образования: Лондонский университет искусств

Общество
30 августа, 11:37 UTC+3

Чем английский подход к образованию отличается от российского и чему стоит поучиться отечественным вузам у британских коллег

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Учебный центр Лондонского университета искусств

Учебный центр Лондонского университета искусств

© Кристина Сулима/ТАСС

Невозможно не восхищаться искусством Великобритании, ее архитектурой и живописью, литературой и кино. Англичане по праву считаются новаторами, создающими новые формы и трансформирующими старые. Чего стоят только выставки галереи Тейт Модерн. Неудивительно, что именно в столице Великобритании расположен самый крупный в Европе вуз, специализирующийся на искусстве и дизайне, — Лондонский университет искусств (University of the arts London, UAL). 

Университет объединяет шесть колледжей, каждый из которых имеет более чем вековую историю. Однако само объединение произошло сравнительно недавно — в 1986 году.

Среди выпускников вуза — дизайнеры Джон Гальяно, Александр Маккуин, Джимми Чу, Стелла Маккартни, актеры Пирс Броснан, Рэйф Файнс, Том Харди, Майкл Фассбендер и Тим Рот. Диплом университета есть и у некоторых российских модельеров. Среди них — Маша Цигаль и Шахри Амирханова.

UAL также может похвастаться тем, что в разное время его колледжи становились площадками для новаторских и неоднозначных проектов. Так, в 1975 году в Saint Martins состоялся первый публичный концерт панк-рок-группы Sex Pistols, которая положила начало революции в мире музыки.

Исследования, дискуссии и работа руками

Методы обучения в UAL принципиально отличаются от тех, которые используются в России.

"В университете помимо посещения лекций и семинаров студенты проводят собственные исследования. Время от времени ребята представляют результаты своей работы в рамках неформального обсуждения — crit (от слова critique — рецензия). В ходе такой дискуссии студенты демонстрируют свои исследования преподавателям и другим учащимся, чтобы обменяться мнениями", — говорит международный академический координатор Джорджия Стил.

По ее мнению, это форма конструктивной обратной связи, когда уважительно относятся к абсолютно разным точкам зрения.

Студенты учатся у своих сокурсников, а также опытных взрослых наставников. Мы считаем crit продуктивным и даже "ободряющим" мероприятием, участники которого анализируют свой прогресс и планируют, в каком направлении им двигаться дальше Джорджия Стил Международный академический координатор UAL

Важно, что студентов учат не только креативно мыслить и владеть профессиональными программами, но и работать руками. В колледжах много лабораторий, где ребята осваивают процесс производства, например, технологию книгопечатания или нанесения краски на ткань.

Дизайн-студия в Лондонском университете искусств

© Кристина Сулима/ТАСС
Дизайн-студия в Лондонском университете искусств
© Кристина Сулима/ТАСС

Практически все преподаватели — практикующие художники и дизайнеры, поэтому находятся в курсе последних тенденций культурной индустрии. Задания, которые они дают студентам, имеют под собой реальную основу. В свою очередь, у обучающихся много возможностей показать себя и продемонстрировать мастерство — университет постоянно проводит выставки работ студентов и преподавателей, а также выпускные показы.

Не последнюю роль в обучении студентов играет оснащение университета — оборудование, библиотеки и прочие ресурсы. У всех студентов, а их порядка 20 тысяч, есть доступ ко всем ресурсам университета, независимо от колледжа, где они непосредственно учатся. Например, в Лондонском колледже моды (London college of fashion, LCF) находится огромная библиотека, где собрано все, что когда-либо публиковалось о моде, и все студенты университета могут этой информацией пользоваться.

Концентрация на профильных предметах

В UAL учится много молодежи из стран Евросоюза, Америки и Азии, что делает вуз таким же космополитичным, как и сам Лондон. Есть среди студентов и наши соотечественники — примерно 3% от общего числа. Ежегодно в университет поступает 100–200 россиян.

Библиотека Лондонского университета искусств

© Кристина Сулима/ТАСС
Библиотека Лондонского университета искусств
© Кристина Сулима/ТАСС

Валентина Булава учится на журналиста. Впервые она попала в Англию после 10-го класса, когда приехала учиться в языковую школу. По словам Валентины, ей понравилось отношение учителей к студентам, возможность знакомиться с новыми культурами, делиться опытом с людьми со всех уголков света.

В UAL, как и в других вузах Англии, основное внимание уделяется именно тем предметам, которые непосредственно связаны с будущей профессией. Например, я учусь на журналиста и получаю знания о разных типах журналистики, об истории, ключевых событиях. В России же студенты продолжают изучать даже те предметы, которые им никогда не понадобятся Валентина Булава Студентка из России

По словам девушки, отношения между преподавателями и учащимися в Лондонском университете искусств более "дружеские". Быть может, это зависит от самого профессора, но в любом случае, мне кажется, это облегчает процесс обучения", — добавляет студентка.

Комментарий эксперта

Ключевое отличие британского образования от России заключается в гибкости его содержательной части и возможности для студента составить индивидуальный план таким образом, чтобы изучать то, что ему действительно интересно или нужно. Однако такой подход имеет и обратную сторону. В случае, если молодой человек или девушка смутно представляют себе, чего хотят от жизни или каких навыков требует выбранная профессия, молодежь выбирает легкий путь. В результате необходимое число кредитов набрано, курсы прослушаны, а реальных знаний не особо много.

Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии

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