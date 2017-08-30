Британский стандарт образования: Университет Портсмута

История Университета Портсмута берет свое начало в 1869 году, когда была открыта Школа науки и искусств Портсмута и Госпорта (города на южном побережье Англии). Историческое здание университета появилось в 1908 году, тогда же школа изменила статус и превратилась в муниципальный колледж. На протяжении 80 лет учебное заведение постоянно расширялось, обзаводилось новыми кампусами и образовательными программами и в 1992 году получило статус университета.

Многопрофильный Университет Портсмута, состоящий из 40 зданий, по праву можно назвать градообразующим. Это крупнейший работодатель в городе — в вузе работают более 2,5 тыс. сотрудников. Некоторые из них регулярно читают лекции в школах, поощряя тягу к знаниям у подрастающего поколения.

В свою очередь, многие выпускники после окончания университета остаются в городе и работают в сфере здравоохранения, образования, в местной администрации и судах. Кроме того, студенты помогают благотворительным организациям, безвозмездно работая в больницах и школах, а также принимают участие в развитии инфраструктуры Портсмута, делясь опытом в области городского дизайна.

Практические занятия и Центр карьеры

Сегодня Университет Портсмута входит в сотню лучших молодых университетов мира по версии Times Higher Education. В вузе успех объясняют тем, что уделяют особое внимание практике, а также возможности студентов использовать самое современное оборудование. За десять лет университет инвестировал более $230 млн в модернизацию и строительство зданий, обновление лабораторий и других учебных ресурсов. Последние расходы включают в себя реконструкцию библиотеки стоимостью $5 млн, создание выставочного пространства, которое обошлось в $11 млн, и инженерного центра за $14 млн.

Мы даем не просто теорию — мы даем знания, которые на самом деле имеют значение для реальной жизни людей. В вузе есть зал судебных заседаний, центр судебно-медицинской экспертизы, медицинские кабинеты, телевизионная студия, редакция и многое другое. В итоге почти 100% наших студентов устраиваются по профессии либо на последнем курсе, либо в течение шести месяцев после получения диплома Бобби Мехта Директор по международному развитию Университета Портсмута

Отдельной гордостью университета является Центр карьеры, который предлагает студентам различные виды трудоустройства от летних стажировок до фриланса. Есть и такие, которые в России пока не развиты. В их числе так называемый sandwich year placement. Выбирая для себя этот вариант, студент-третьекурсник в течение года совмещает работу и учебу, чтобы набраться полезных практических навыков и подготовиться к финальному году обучения. При этом всё происходит "на законных основаниях", в отличие от России, где некоторые вузы не поощряют совмещение работы и учебы. В число работодателей, участвующих в программе sandwich year placement, входит и британский парламент.

Другой интересной особенностью системы высшего образования в Великобритании является развитый институт наставничества. Выбирая в Центре карьеры вариант work shadowing (work — работа, shadow — тень), студент имеет возможность сопровождать специалиста во время рабочего процесса на предприятии с целью обучения или проведения исследования.

Самообучение и короткие пары

На данный момент в Университете Портсмута на разных направлениях учатся 19 студентов из России. Виктория Миренкова оказалась здесь благодаря программе двойного диплома, которая действует в Финансовом университете при правительстве РФ. Девушка изучает финансовый менеджмент в бизнесе.

Развернуть Зона для занятий в Университете Портсмута © Кристина Сулима/ТАСС Зона для занятий в Университете Портсмута © Кристина Сулима/ТАСС

По ее словам, британское высшее образование на 100% отличается от российского.

В Англии все построено на самообучении, очень мало пар и очень много свободного времени, за которое ты сам должен разобрать материал. В России лекции с 8 утра, бывает, что до 6 вечера и каждая пара по 1,5 часа, в то время как в Англии они всего по 50 минут. Более того, здесь все автоматизировано, большинство работ сдается в электронном виде, тогда как в России — в печатном Виктория Миренкова Студентка из России

Комментарий эксперта Разница между российским и британским заключается в подходах к преподаванию. Во многих российских вузах практикуется лекционно-семинарский подход, где лекции до сих пор означают, как правило, монолог преподавателя, который конспектируют студенты. Британская система ориентирована больше на самостоятельную работу, на то, что студент приходит на лекцию подготовленным и задает вопросы, а не узнает материал впервые от преподавателя. Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии

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