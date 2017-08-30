Британский стандарт образования: Ливерпульский университет имени Джона Мурса

Ливерпуль славится не только легендарной четверкой The Beatles и футбольной командой, но и одним из крупнейших вузов страны — Ливерпульским университетом имени Джона Мурса — британского бизнесмена и филантропа. Среди выпускников учебного заведения — бронзовый призер Олимпийских игр, гимнастка Бет Твиддл, обладательница премии "Золотой глобус" актриса Клэр Фой и члены британского парламента.

Университет ведет историю с 1823 года, когда в Ливерпуле открылась Школа механики, через 10 лет ставшая институтом. Именно здесь в 1833 году прошла конвенция, где была продемонстрирована дагеротипия (первая в мире технология фотографии, использовавшаяся в течение двух десятилетий и вытесненная впоследствии более дешевыми процессами). Это событие уже тогда позволило вывести вуз на передовую мировой науки.

Другим значительным событием стало выступление в институте Чарльза Диккенса в 1844 году. Чтобы послушать его речь, нужно было купить билет, который стоил по теперешним меркам около $10.

Ну, и конечно, история ливерпульского вуза не может быть не связана с "битлами". Будучи студентом университета, молодой художник, друг Джона Леннона Стюарт Сатклифф смог выставить свою картину в художественной галерее. Работу увидел предприниматель Джон Мурс и отдал за нее $83. Считается, что именно на эти деньги Сатклифф смог купить гитару, чтобы выступать в первоначальном составе The Beatles в 1960–1961 годах.

В 2013 году Академия искусств и дизайна, входящая в состав Ливерпульского университета имени Джона Мурса, стала носить имя Джона Леннона, его "самого известного студента". Дело в том, что Леннон не закончил вуз, так как был отчислен на предпоследнем курсе.

Персональный тьютор и программы по трудоустройству

Сегодня в университете можно получить одну из 250 специальностей. После поступления за студентом закрепляется персональный тьютор — преподаватель, который помогает ему на протяжении всего обучения.

Тьютор является специалистом в выбранной студентом области наук, поэтому при необходимости может помочь с академической подготовкой. Кроме того, к нему можно обращаться за бесплатной консультацией и по различным организационным вопросам Энди Берн Советник по карьере Ливерпульского университета имени Джона Мурса

В вузе действует специальная программа World of Work, название которой на русский язык можно было бы перевести как "мир рабочих мест" или "мир работы". Со стороны работодателей в ней участвует около 100 крупнейших мировых компаний. "Программа гарантирует, что все студенты-магистранты на выходе получат практические навыки, необходимые сегодня при трудоустройстве в любом секторе экономики. Благодаря этому наши выпускники пользуются большим спросом на рынке труда. Кроме того, при вузе работает Центр карьеры, который помогает пройти обучающимся стажировку или найти работу", — отмечает Берн.

Развернуть Зал для практических занятий в Ливерпульском университете имени Джона Мурса © Кристина Сулима/ТАСС Зал для практических занятий в Ливерпульском университете имени Джона Мурса © Кристина Сулима/ТАСС

За последние 10 лет университет направил более $200 млн на научную инфраструктуру, что позволило провести новаторские исследования во многих областях науки.

Обучение не для ленивых

В Ливерпульском университете имени Джона Мурса учатся около 25 тыс. студентов из более чем 100 стран мира, а число сотрудников превышает 2,5 тыс. человек. Среди обучающихся в вузе — около 10 наших соотечественников. Среди них Муслим Абдулхалыгов, который в 2017 году получил степень бакалавра права.

"Родители отправили меня на обучение за границу по нескольким причинам. Первая — довести до совершенства английский язык, все-таки его знание открывает в жизни много путей. Конечно же, статус тоже играет роль. Вторая — получение диплома даже из среднего вуза Англии котируется куда выше, чем топовые университеты многих других стран", — говорит Муслим.

По его мнению, английская система высшего образования "наиболее правильная, потому что развивалась на протяжении многих столетий".

Развернуть Один из корпусов Ливерпульского университета имени Джона Мурса © Кристина Сулима/ТАСС Один из корпусов Ливерпульского университета имени Джона Мурса © Кристина Сулима/ТАСС

"Разница между нашей российской системой образования и британской в том, что в Англии ты сам по себе. На лекциях учителя дают лишь начальную базу, необходимую для понимания материала. В среднем студенты проводят в университете около 10 часов в неделю, остальное время – самообучение, например, чтение книг, наработка материала и так далее", — отмечает выпускник ливерпульского вуза.

По мнению Муслима, такой подход имеет как плюсы, так и минусы.

Самообучаясь, человек учится анализировать, за счет чего развивает логическое мышление. Но, с другой стороны, в первые годы многие "слетают" с учебы из-за лени. В среднем 50% учащихся заваливают экзамены в первый же год из-за недостаточной усидчивости. Если они ленятся, то за ним никто не будет бегать, заставляя читать книги Муслим Абдулхалыгов Студент из России

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