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Школьники, пострадавшие от пожара в Ростове-на-Дону, к 1 сентября получат учебники и форму

Общество
28 августа, 10:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, августа. /ТАСС

Министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина также добавила, что эти дети обязательно сядут за парты 1 сентября

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Министерство образования Ростовской области предоставит школьникам, пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, школьную и спортивную форму, учебники и канцелярские принадлежности. Об этом в понедельник сообщила журналистам министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина.

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"Министерство образования оказывает всестороннюю поддержку детям и их семьям, пострадавшим от пожара. Поддержка заключается в обеспечении детей учебниками, школьными принадлежностями, школьной и спортивной формой <..>. Кроме того, дети обеспечиваются <...> одеждой и обувью, теплыми вещами, которые потребуются ребятам в ближайшее время, учитывая предстоящее холодное время года", - отметила Балина.

Она подчеркнула, что поддержку оказывают и органы социальной зашиты, и ростовский районный отдел образования. Всего, по словам министра, в такой поддержке нуждаются 72 ребенка.

"Все эти дети обязательно сядут за парты 1 сентября. Либо они продолжат обучение в тех учебных заведениях, где они учились до этого, либо в тех учреждениях, которые расположены близко к месту временного проживания их семьи. Все эти вопросы будут решены в ближайшее время, сейчас родители определяются с решением", - рассказала Балина.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.

 

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