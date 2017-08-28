Новый вертолетный рейс свяжет Новый Уренгой с отдаленным селом Мыс Каменный на Ямале

ТАСС, 28 августа. Авиакомпания "Ямал" с 8 сентября запускает новый вертолетный рейс из Нового Уренгоя в отдаленное ямальское село Мыс Каменный. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"С 8 сентября жители села Мыс Каменный (Ямальский район) смогут добраться до Нового Уренгоя прямым рейсом на вертолете. Завершился конкурсный отбор заявок компаний-перевозчиков на данном направлении. Согласовано пять рейсов по межмуниципальному маршруту "Новый Уренгой-Мыс Каменный" и обратно, которые будут субсидироваться из средств окружного бюджета. Согласно графику, рейсы запланированы на 8 и 22 сентября, 6 и 20 октября, и 3 ноября текущего года", - сказали в пресс-службе.

По словам главы глава дорожной дирекции ЯНАО Дениса Редькина, на данный момент это временный, пробный маршрут. "Авиакомпания "Ямал" совершит пять рейсов, затем будем анализировать востребованность данного направления и решать о целесообразности его введения в перечень постоянных маршрутов и субсидирования", - приводит пресс-служба слова Редькина.

Работать на маршруте будет вертолет Ми-8. В пресс-службе добавили, что работа по организации пассажирских перевозок на данном направлении велась по предложению органов местного самоуправления властей Ямальского района. Для определения предпочтений, среди жителей села был проведен опрос. 346 человек проголосовало за организацию перевозок по маршруту "Новый Уренгой - Мыс Каменный".

"В то же время 304 человека высказалось в поддержку маршрута "Салехард - Мыс Каменный". Сейчас ведется работа по организации перевозок и на этом направлении", - сказали в пресс-службе.

На данный момент село Мыс Каменный соединено с Салехардом воздушным транспортом. Автономный округ субсидирует рейсы "Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно" и "Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха и обратно". По итогам 2016 года на эти направления пришлось более 30% пассажиропотока округа, что говорит о высокой популярности маршрутов. По направлению "Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно" перевезено 7797 пассажиров, по маршруту "Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха и обратно" - 5381, при том, что в целом по округу пассажиропоток составил 39 871 пассажир.