Более 10 природных пожаров потушили в Оренбуржье на площади более 5 тыс. га

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ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Пожарные за минувшие выходные потушили 11 природных пожаров в Оренбургской области на площади более 5 тыс. гектаров, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.
"За выходные в области зарегистрировано 11 природных пожаров на общей площади более 5,1 тыс. гектаров, все пожары ликвидированы. Самые крупные степные пожары были ликвидированы в Новоорском районе, где выгорела степь на площади 3 тыс. га, и в Гайском районе - более 2 тыс. га", - уточнили в ведомстве.
Также пожарные потушили два лесных пожара в Орском лесничестве - на площади 0,8 га и в Шарлыкском лесничестве - 0,01 га.
28 августа в 14 муниципальных образованиях Оренбургской области прогнозируется пятый класс пожарной опасности, в четырех муниципальных образованиях - четвертый. Температура воздуха по области доходит местами до 29 градусов тепла.