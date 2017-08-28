ВЦИОМ: большинство россиян считает нужным официальное оформление брака

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 80% россиян считают официальный брак предпочтительным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в понедельник на сайте организации.

"Семейная жизнь остается для большинства россиян наиболее естественной формой взаимоотношений: более трех четвертей граждан (78% среди всех опрошенных) отдают предпочтение официальному браку (87% - среди женатых, 64% - среди холостых, 51% - среди проживающих вместе без штампа в паспорте). Еще 12% - совместной жизни со второй половиной, но без регистрации", - говорится в сообщении.

По данным опроса, старшее поколение более привержено институту супружества, чем молодые люди. "В группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации приветствуют лишь 5%, от 18 до 24 лет - уже 21%", - отмечают социологи.

По мнению респондентов, идеальный возраст женитьбы - 27 лет для мужчин (среднее значение по ответам респондентов, назвавших конкретную цифру, - 77%) и 23 года - для женщин (среднее по ответам 81%). Отмечается, что молодежь склонна ставить возрастную планку несколько ниже (относительно среднего), а пожилые люди - выше.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-10 августа 2017 года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.