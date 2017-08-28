Общественная палата запустила интернет-опрос о бедности и социальном неравенстве

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ начала интернет-опрос жителей страны об их отношении к бедности и социальному неравенству. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, поступившем в ТАСС в понедельник.
"Главная задача мониторинга - это дальнейшая системная защита интересов наиболее уязвимых слоев населения", - приводит пресс-служба слова председателя комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталии Починок.
В пресс-службе отметили, что пройти опрос можно на сайте Общественной палаты. "Помимо общей информации об уровне доходов граждан попросят ответить на вопросы, в чем они видят причины бедности и где можно взять средства для решения этой проблемы", - уточнили в ОП.
По данным пресс-службы, результаты и выводы исследования войдут в ежегодный доклад ОП о состоянии гражданского общества в РФ за 2017 год, а также будут предложены для включения в план действий правительства РФ на период до 2035 года.