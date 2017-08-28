Многодетные семьи на Ямале получили более 67 млн рублей на улучшение жилищных условий

ТАСС, 28 августа. Более 60 многодетных семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получили субсидии на улучшение жилищных условий на сумму порядка 67 млн рублей с начала года, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Это право (субсидии - прим. ТАСС) - в качестве альтернативы бесплатным земельным участкам многодетным семьям получать социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья - на Ямале введено с прошлого года. В 2017 году из окружного бюджета на эти мероприятия выделено 95 млн рублей. С начала года уже 70 семей воспользовались этой альтернативой: 64 семьи улучшили свои жилищные условия на сумму более 67,8 млн рублей, остальные получили свидетельства и занимаются подбором помещений", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в этом году альтернативу жилищным участкам планировалось предоставить 50 семьям. "План уже перевыполнили, до конца года субсидию получат еще несколько многодетных семей. Средний размер состава семей-участников программы в 2017 году - четыре-пять человек, а размер субсидии составляет 30% от стоимости жилья, рассчитываемой исходя из количества членов многодетной семьи", - добавили в пресс-службе.

Норматив Министерства строительства России на каждого члена семьи составляет 18 кв. метров. Получить господдержку могут многодетные семьи, которые приняты на учет на предоставление земельного участка. Семье-претенденту необходимо состоять в списке нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в органах местного самоуправления. Альтернатива предоставляется только с согласия семьи.

В 2016 году на реализацию этих мероприятий из окружного бюджета потрачено 100 млн рублей, альтернативой воспользовались 76 многодетных семей. На данный момент на Ямале проживают 10 834 многодетные семьи, из которых 3 431 поставлены на учет для получения бесплатного земельного участка. По информации департамента имущественных отношений ЯНАО, в 2017 году многодетные семьи округа получили 54 бесплатных земельных участка, в том числе 51 участок для индивидуального жилищного строительства и три участка - для ведения дачных хозяйств.