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В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения

Общество
28 августа, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Поправки в ПДД, в частности, призваны увеличить пропускную способность на дорогах

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© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. МВД России подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), касающиеся проезда машин через перекрестки с круговым движением, где приоритет планируется отдавать автомобилям, следующим по кругу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, поправки в ПДД необходимы для того, чтобы убрать двоякость восприятия действующего документа, а также увеличить пропускную способность на дорогах.

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"Необходимость установления такого приоритета обусловлена двоякостью восприятия водителями действующих норм. Так, в различных субъектах страны и даже в одном городе схемы проезда перекрестков с круговым движением отличаются друг от друга, что способствует образованию на них заторов и совершению дорожно-транспортных происшествий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при установлении приоритета проезда перекрестка с круговым движением значительно возрастет пропускная способность на дорогах, чем при обратной схеме проезда перекрестка.

"В этой связи проектом постановления предлагается третий абзац пункта 13.9 Правил дорожного движения ("Нерегулируемые перекрестки") исключить и дополнить новым пунктом, устанавливающим приоритет проезда перекрестка с круговым движением", - отметил собеседник.

Кроме того, в ведомстве добавили, что практика приоритета проезда перекрестка с круговым движением действует практически во всех европейских странах и показывает положительный результат.

"Издание проекта постановления положительно отразится на состоянии безопасности дорожного движения, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и не повлечет за собой необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты правительства Российской Федерации", - заключили в МВД.

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