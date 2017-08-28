Совпадение Курбан-байрама и Дня знаний не повлияет на безопасность в школах Подмосковья

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Совпадение празднования Курбан-байрама и Дня знаний не повлияет на обеспечение безопасности 1 сентября: она будет обеспечена в штатном режиме, заявила врио начальника четвертого отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Анна Анохина.

"Безопасность будет обеспечиваться в штатном режиме, будут усилены посты охраны. Совпадение мусульманского праздника Курбан-байрам с 1 сентября никаким образом не повлияет на День знаний. Как правило, все мероприятия, которые связаны с мусульманским праздником, начинаются и заканчиваются рано утром", - сказала Анохина журналистам в понедельник.

По ее словам, в охране общественного порядка на Дне знаний в Подмосковье задействуют более 4 тыс. сотрудников полиции. "В праздничных мероприятиях в День знаний будет задействовано более 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 1,5 тыс. представителей частных охранных мероприятий, а также представители Росгвардии, казачества и других формирований", - отметила Анохина.

Она подчеркнула, что на данный момент проверены все объекты образования, где будут проводиться торжественные мероприятия. "Всего проверено почти 5 тыс. образовательных организаций. С учетом необходимости принятия неотложных мер сотрудниками полиции направлены письма по недостаткам в области антитеррористической защищенности для устранения выявленных недостатков", - сказала она.

Анохина подчеркнула, что во всех образовательных учреждениях закончены ремонтные и строительные работы, за исключением четырех детских садов и двух школ. "Эти образовательные учреждения приступят к учебному процессу после 1 сентября", - пояснила она.

Анохина также отметила, что непосредственно перед проведением Дня знаний будет организовано дополнительно комплексное обследование школ на предмет обнаружения взрывчатых веществ, а накануне мероприятий все школы будут взяты под охрану. "В целом, территориальные органы МВД России районного уровня готовы к обеспечению порядка", - подчеркнула она.