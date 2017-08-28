Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ вырастут в 100 раз

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в ТайбэеСпорт 28 августа, 12:04
Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ вырастут в 100 разОбщество 28 августа, 12:02
Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств в заказнике на Южном УралеНовости Урала 28 августа, 11:54
Приморский поселок Восток начнет принимать самолеты малой авиации осенью 2017 годаНовости партнеров 28 августа, 11:50
Поместный собор на фоне революцийОбщество 28 августа, 11:43
Источник: 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:38
Участников фестиваля "Спасская Башня" познакомят с Зимней универсиадой-2019Новости партнеров 28 августа, 11:32
Неизвестные напали на полицейских в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:31
ВЦИОМ: большинство россиян считает нужным официальное оформление бракаОбщество 28 августа, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской пообещал, что платежи за экологический ущерб для предприятий, не внедряющих при производстве экологическую модернизацию, могут вырасти в 100 раз.
Об этом он заявил в понедельник в интервью программе "Поздняков", выложенной на сайте телеканала НТВ.
"Если они такую модернизацию не будут проводить, то те экологические платежи, платежи за ущерб, которые они сейчас выплачивают, будут увеличиваться в 100 раз", - подчеркнул он.
По словам Донского, специально для этого государство разработало определенные экономические меры поддержки бизнеса. "Издан закон, который стимулирует к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ - прим. ТАСС). Для этого разрабатываются и экономические меры. Это и инвестиционные льготы, и налоговые льготы. Для этого, кстати, с 2015 года действует фонд поддержки промышленности", - пояснил он.