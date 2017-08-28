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Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ вырастут в 100 раз

Общество
28 августа, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Как сообщил глава Минприроды Сергей Донской, специально для этого разработаны определенные экономические меры поддержки бизнеса

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской пообещал, что платежи за экологический ущерб для предприятий, не внедряющих при производстве экологическую модернизацию, могут вырасти в 100 раз.

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Об этом он заявил в понедельник в интервью программе "Поздняков", выложенной на сайте телеканала НТВ.

"Если они такую модернизацию не будут проводить, то те экологические платежи, платежи за ущерб, которые они сейчас выплачивают, будут увеличиваться в 100 раз", - подчеркнул он.

По словам Донского, специально для этого государство разработало определенные экономические меры поддержки бизнеса. "Издан закон, который стимулирует к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ - прим. ТАСС). Для этого разрабатываются и экономические меры. Это и инвестиционные льготы, и налоговые льготы. Для этого, кстати, с 2015 года действует фонд поддержки промышленности", - пояснил он.

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