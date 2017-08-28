В Мурманской области на фоне первых заморозков выпал снег

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Снег выпал в Хибинах в Мурманской области в ночь на понедельник. Как сообщили корр. ТАСС в региональном гидрометцентре, в эти выходные из- за холодных воздушных масс на территории области отмечались ночные заморозки.

"Самая холодная погода была на западе области, вблизи российско-норвежской границы, там температура опустилась почти до минус 2 градусов, но осадков там не наблюдалось. В горных районах Хибин вблизи Кировска температура также низкая, но точных данных оттуда нет, так как там нет метеостанций", - сказали в гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что заморозки в отдельных районах Мурманской области сохранятся и в понедельник-вторник. Очевидцы в соцсетях отмечают, что снег в районе Хибин был небольшой, но частично покрыл землю.

Продолжение рекордов

Последний снег в этом году в Мурманской области также был аномальным - он выпал в Мурманске и ряде других районов 21 июня, самый длинный день лета. Тогда полдня газоны в городе и сопки вокруг были белыми.

Снегопады били рекорды и зимой. Как сообщали ТАСС в региональном гидрометцентре, особенно "урожайным" был декабрь, когда зафиксировали абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега: только за первые две декады уровень осадков оказался выше, чем за всю 80-летнюю историю метеонаблюдений в регионе за данный месяц. По информации синоптиков, за 20 дней декабря в Мурманске выпало 92,7 мм осадков, что составляет 250% от климатической нормы для этого месяцы. Предыдущий рекорд - 83 мм осадков за месяц - был зафиксирован в декабре 1952 года.

В январе аномалии продолжились. Количество осадков в Мурманске превысило полторы месячные нормы, по области - до двух норм. Так, только за 20-21 января в Мурманске выпала половина месячной нормы.

При этом снегопады в области продолжались и всю весну вплоть до 4 июня. После этого наступило небольшое потепление. Но хватило его только до 18 июня, после этого снова резко похолодало.