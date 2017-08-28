Религиозные лидеры Азербайджана и Армении обсудят в Москве карабахский конфликт

БАКУ, 28 августа. /ТАСС/. Религиозные лидеры Азербайджана и Армении проведут в сентябре встречу в Москве при посредничестве Русской православной церкви. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

"Встреча председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде и католикоса всех армян Гарегина II запланирована на 8 сентября. Она пройдет в Москве при посредничестве Русской православной церкви", - сказала пресс-секретарь УМК Рагима Дадашева.

По ее словам, встречи духовных лидеров Азербайджана и Армении, "направленные на то, чтобы не допустить перерастания карабахского конфликта в религиозное противостояние, проводятся периодически с 1988 года".

Как сообщает бакинское информационное агентство APA, на встрече будет проведен обмен мнениями вокруг нагорно-карабахского конфликта. Религиозные лидеры также обсудят вклад, который они могут внести в решение проблемы, отмечает агентство.

Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта было достигнуто 12 мая 1994 года. В ночь на 2 апреля 2016 года обстановка резко обострилась: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.

В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня 2016 года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.