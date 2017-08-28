Собянин: никаких предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья нет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Идея административного объединения Москвы и Московской области не имеет под собой "никаких особых предпосылок" - субъекты слишком большие. Такое мнение в интервью "Газете.ru" высказал мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос об идее объединения Москвы и Подмосковья с экономической точки зрения.

"Я считаю, что никаких особых предпосылок для такого рода административных объединений нет, слишком огромные субъекты, около 20 млн человек. Я вижу на примере Новой Москвы, это требует колоссального количества времени, инвестиций, чтобы поднимать даже этот небольшой сегмент, что уж говорить обо всем регионе", - сказал он.

По словам Собянина, для эффективного развития агломерации (компактное скопление населенных пунктов - прим.) не обязательно менять административную структуру. Главное - это эффективная координация транспортных потоков и транспортной доступности.

"Мне кажется, за последние годы все-таки произошел прорыв: последовательно реализуется концепция развития Московского транспортного узла, целый ряд крупнейших магистралей, которыми раньше вообще никто не занимался, реконструированы", - отметил он.