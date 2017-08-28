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В Якутии 29 августа объявили днем траура в связи с событиями на руднике "Мир"

Общество
28 августа, 13:07 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

На всей территории республики будут приспущены государственные флаги РФ и Республики Саха

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ЯКУТСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Глава Якутии Егор Борисов постановил объявить траур 29 августа в связи с трагическими событиями на руднике "Мир", сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"Глава республики постановил объявить 29 августа 2017 года днем траура в Якутии. В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)", - сказали в пресс-службе. Так, 29 августа у административного здания представительства "Алросы" в Якутске будет оформлена траурная стена в память о пропавших на руднике "Мир". Траурные мероприятия также состоятся в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщил ТАСС первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников, работа рудника пока приостановлена до принятия особого решения руководством компании. "Но наземная часть рудника будет функционировать. По шахте вопрос будет решен руководством компании, до этого момента она не будет функционировать", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что компания "Алроса" начала мероприятия по заполнению вакантных должностей работниками рудника "Мир", находящимися в простое. Так, на период простоя рудника его работники будут получать заработную плату. В частности, рабочие подземной добычи получат зарплату в размере среднемесячного заработка, остальные сотрудники - в размере 2/3 среднемесячного заработка.

Родственникам каждого из шахтеров будут выплачены компенсации в размере 2 млн рублей. Данные средства выделены "Алросой" (сверх выплат по коллективному договору) и подрядной компанией ООО "Белспецмонтаж". Помимо этого, родственникам шахтеров будут произведены страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней, в том числе из бюджета Республики Саха (Якутия) и муниципального образования "Мирнинский район". Семьи рабочих из Белгородской области получат также выплаты от администрации Белгородской области, а семьи шахтеров, проживавших в Мирном, - из бюджета муниципального образования "Город Мирный".

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