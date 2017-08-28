До конца года в России откроется рекордное число новых школ

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что до конца года в России будет открыто рекордное число новых школ.

"К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года - еще 94, в них сможет учиться почти 100 тыс. человек, - отметил он на совещании о подготовке к началу учебного года. - Динамика очень неплохая: столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда".

По словам главы кабмина, в стране действуют 94 тыс. образовательных учреждений, в том числе 42 тыс. школ. Премьер заметил, что новые школы, которые открываются в самых разных регионах, уникальны и современны. Он напомнил, что сам посещает и будет посещать впредь такие объекты в разных регионах.

"Это не значит, конечно, что мы должны забыть о старых, уже действующих [школах], они требуют не меньшего внимания, - подчеркнул Медведев. - Многим из них нужен не только текущий, но и капитальный ремонт, и такая работа ведется". По словам главы кабмина, с 2009 года в четыре раза удалось сократить число школ, которые находятся в аварийном состоянии.

Премьер-министр также сообщил, что число школьников в этом году вырастет на 1 млн человек, в том числе первоклассников - на 100 тыс.

"Только за школьные парты сядет [в новом учебном году] 15,5 млн школьников, это почти на миллион больше, чем год назад, - заявил Медведев. - Из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс, и в этом году у нас первоклассников будет больше, чем в прошлом, на 100 тыс. человек".

Медведев добавил, что всего в этом году пойдут учиться в разные учреждения около 30 млн человек. Число детей, которые пойдут в детсады, также вырастет, до 7,3 млн человек.

"Мы должны обеспечить им качественное образование, - потребовал глава кабмина. - Нужно, чтобы интересно было учиться, комфортно. От того, какие условия для обучения будут созданы для детей, школьников, студентов, будет зависеть, какие результаты в целом покажет система образования и конкретные учащиеся".

Состояние школ в регионах

Глава правительства подчеркнул, что руководители регионов несут персональную ответственность за состояние школ и их обеспеченность учебниками, интернетом и необходимым учебным оборудованием.

"Состояние школ - это, безусловно, личная ответственность глав регионов. Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в них были созданы соответствующие условия как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм",- сказал Медведев.

По его словам, школы не должны в чем-либо нуждаться: средствах обучения, учебниках, компьютерах, высокоскоростном интернете, современных спортзалах, столовых, транспорте, в том числе и школьных автобусах.

Судьба малокомплектных школ

Премьер-министр заявил, что малокомплектные школы в России не будут закрываться, они навсегда сохранятся с учетом масштабов страны.

"У нас действительно много школ в стране малокомплектных. И страна наша так устроена, что они будут у нас всегда. Невозможно себе представить, чтобы они исчезли, были соединены в какие-то крупные школы просто ввиду масштабов страны", - сказал Медведев.

По его словам, необходима программа по созданию более эффективной модели малокомплектных школ, которую регионы должны разработать совместно с Министерством образования РФ.

Помощь детям в пострадавших от ЧС регионах

Медведев призвал сделать все возможное для того, чтобы дети из пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионов смогли пойти в школу 1 сентября.

Глава кабмина добавил, что хотел бы услышать на совещании доклад по этому поводу.

По словам премьера, несколько школ в Приморском, Красноярском, Ставропольском краях, в Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, а также в Ростовской области пострадали в результате подтоплений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Дошкольное образование

Глава кабмина также заявил, что за последние четыре года в дошкольных учреждениях было создано более 1 млн 250 тыс. Однако, отметил премьер, в некоторых регионах еще сохраняются очереди.

"Что касается дошкольных учреждений, с 2013 года было создано более 1 млн 250 тыс. мест. Сегодня у нас практически нет очередей для детей от трех до семи лет. Есть отдельные регионы, где сложности сохраняются. Эту работу надо довести до конца, в том числе, и по другому сегменту - по возрастной группе до трех лет", - сказал Медведев.

По его словам, на совещании также будут обсуждены вопросы готовности ВУЗов и организаций среднего профессионального образования к новому учебному году. "Мы прогнозируем увеличение потока поступающих в колледжи, техникумы. Нужно поддерживать региональные программы развития среднего профессионального образования", - заявил Медведев.