Рособрнадзор лишил лицензии два вуза

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прекратила действие лицензии двух вузов - Сибирской академии права, экономики и управления (Иркутск) и Курского автодорожного института. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии НОУ ВПО "Сибирская академия права, экономики и управления", НЧОУ ВПО "Курский автодорожный институт", - говорится в релизе.
В Рособрнадзоре уточнили, что решение принято по результатам проведенных проверок с 18 августа по 24 августа 2017 года.
Регулятор напоминает, что в случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность. При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).