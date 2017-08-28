Пилотные регионы для новой системы ухода за пожилыми определят в ближайшее время

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пилотные регионы, в которых будет внедрена новая система долговременного ухода за пожилыми людьми, станут известны в ближайшее время, сообщила в понедельник ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить реализацию пилотного проекта, направленного на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных субъектах России, предусмотрев на эти цели средства в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

"Пилотные регионы в ближайшее время будут определены. В первую очередь мы будем ориентироваться на те из них, где губернаторы сами проявят активную позицию и будут сами заинтересованы во внедрении этой системы. И мы, безусловно, будем взаимодействовать с крупными благотворительными фондами, которые занимаются системой ухода за пожилыми людьми", - отметила глава АСИ.

По словам Чупшевой, создавать систему долговременного ухода за пожилыми людьми необходимо очень аккуратно, поскольку на сегодняшний день нет "взаимоувязки между медицинской услугой и социальной услугой".

"Когда ты болен, ты в больнице - ты получаешь медицинскую услугу, но что касается домов престарелых, хосписов, психоневрологических интернатов - это неотъемлемая часть социальной услуги. Здесь они должны быть неразрывны, гражданин должен получать комплексную поддержку и от министерства здравоохранения, и от министерства труда. Не должно быть разрыва между этими услугами", - отметила генеральный директор АСИ.

По ее словам, услуги должны быть связаны и с точки зрения бюджета, и сточки зрения организации.

Чупшева также отметила, что при создании системы очень важно учесть запрос потребителя услуги.

"Если мы говорим об уходе за престарелыми, дома престарелых - это не всегда то, что необходимо человеку, ведь можно обеспечить его социальной услугой "надомный уход". "Это те меры и подходы, которые должны быть разработаны в рамках концепции, стандарта. Должны быть взаимоувязаны бюджетное, государственное, и частное финансирование через благотворительные фонды, чтобы обеспечить качество услуги, соответствующей лучшим российским и мировым стандартам", - отметила глава АСИ.