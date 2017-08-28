Московскую реку Яузу очистят и создадут вокруг нее гигантский парк в 2018 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Москвы в следующем году планируют благоустроить территорию вокруг Яузы, создав гигантский парк площадью в 700 гектаров и очистив реку, заявил в интервью "Газете.ru" мэр столицы Сергей Собянин.

"Планируется благоустройство территорий, уборка, озеленение, создание спортивных и детских площадок, дорожек, освещения, системы безопасности. Помимо прочего, мы очистим и саму реку. После того как проект завершится, Яуза превратится в гигантский парк площадью в 700 га", - сказал мэр.

По его словам, этот проект станет одним из знаковых в 2018 году, в данный момент идет разработка этого проекта с последующим согласованием и обсуждением с жителями.

"Охватим большую часть реки, которая сегодня еще находится в плачевном состоянии. Это особо охраняемая территория, там не будет никакого коммерческого строительства", - подчеркнул Собянин.