Медведев поручил Васильевой проверить данные о зарплатах учителей и долгах перед ними

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки Ольге Васильевой проверить данные о зарплатах учителей и долгах перед педагогами.

"Проверьте еще раз [данные о зарплатах учителей и долгах по зарплатам] и еще раз потом мне отдельно доложите", - заявил он на совещании о подготовке к началу учебного года, обращаясь к главе Минобрнауки.

Васильева ответила, что обязательно все снова проверит. Она подчеркнула, что целевые показатели по зарплатам педагогов достигнуты пока не по всем регионам. "Я хотел обратить внимание на текущие платежи, - заметил глава кабмина. - Потому что достижение показателей - на это еще есть некоторое время, это можно сделать". "Текущие показатели у нас все нормальные", - заверила Васильева.