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Детей оленеводов в школы в Ненецком АО доставит вертолет к 6 сентября

Общество
28 августа, 13:03 UTC+3

Вертолет Нарьян-Марского объединенного авиаотряда вывезет школьников из 19 населенных пунктов округа и мест кочевий семейных-родовых общин

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Специальный вертолет в Ненецком автономном округе будет доставлять детей оленеводов в школы округа с 29 августа по 6 сентября. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, всего запланировано 9 рейсов.

"Школьники НАО, постоянно проживающие в отдаленных поселениях или кочующие с родителями в тундре, вернутся на учебу к 6 сентября. По информации департамента образования, культуры и спорта НАО, в учебные заведения региона после летних каникул будут доставлены около 300 школьников Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.

Вертолет Нарьян-Марского объединенного авиаотряда вывезет школьников из 19 населенных пунктов НАО и мест кочевий семейных-родовых общин. Первый рейс "школьного" вертолета из Нарьян-Мара запланирован в западную часть региона: за учащимися в Нижнюю Пешу и Верхнюю Пешу, в район Мезени (Архангельская область), в Снопу, районы Омы и Шойны, в деревни Чижа, Кия, Вижас, а также в район сел Несь и Коткино.

Согласно графику, школьников из поселка Бугрино будут вывозить 31 августа двумя рейсами. Детей из поселка Индига на учебу доставят в День знаний 1 сентября. За ребятами в места кочевий СПК "Харп" и "Ерв" борт направится 2 сентября, 3 сентября - в семейно-родовую общину "Нерута" и поселок Нельмин Нос.

На восток Ненецкого округа борт полетит 4 сентября. До 6 сентября он должен забрать детей из районов Хорей-Вера, Харуты, Воркуты, Усть-Кары, Амдермы, Каратайки, Варнека, Харьягинского и района общины "Ямб-То".

Ежегодно на перевозку учащихся школ-интернатов НАО из окружного бюджета предусматривается около 25 млн рублей.

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