Васильева сообщила, что средняя зарплата учителей составляет 33,2 тыс. рублей

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ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Средняя зарплата учителей выросла до 33,2 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на селекторном совещании "О готовности системы образования к началу 2017-2018 учебного года", которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В рамках исполнении указа президента РФ от 7 мая 2012 года средняя ежемесячная заработная плата по всем уровням образования выросла на по сравнению с первым полугодием 2016 года. На сегодняшний день заработная плата наших учителей составляет 33,2 тыс. рублей, в прошлом году - 32 тыс. рублей", - сказала министр.
Васильева также добавила, что в 59 регионах наблюдается значительный приток молодых преподавателей. "Цифры колеблются от 5 до 10%. Приемная кампания 2017 года также показала, что у нас в педагогические вузы вырос конкурс до 6-7 человек на место", - подчеркнула глава ведомства.