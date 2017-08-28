Надписи советских саперов 1944 года на домах в Кишиневе признаны памятниками истории

КИШИНЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Надписи "Осмотрено. Мин нет", сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны на некоторых домах молдавской столицы, были признаны памятниками истории и взяты под охрану по просьбе общественных организаций.

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Об этом рассказал ТАСС руководитель "Русского историко-патриотического клуба" Алексей Петрович после торжественной церемонии открытия первых отреставрированных надписей, который делались советскими саперами в ходе разминирования города в августе 1944 года, когда отсюда были изгнаны фашисты.

По его словам, большинство таких "автографов" войны исчезли под новыми фасадами домов. Сегодня известно только о 10 сохранившихся надписях, которые за прошедшие 70 лет также выгорели, покрылись слоем пыли или были замазаны в некоторых местах. При поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе был запущен проект по их восстановлению. На первоначальном этапе над свидетельствами тех героических лет будут работать художники, затем надписи будут покрыты стеклом для защиты от непогоды и вандалов.

Как рассказал Петрович, параллельно организации молдавских поисковиков собирают информацию о советских саперах, которые занимались разминированием. "Нам удалось установить личности троих саперов, чьи родственники в России и Украине уже оповещены. Как выяснилось, один из них - Петр Гуркин погиб в Берлине за считанные дни до окончания войны. Его имя выбито на мемориальной плите в Трептов-парке", - рассказал он.

Освобождение региона

Летом 1944 года в этом регионе проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции.

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В результате этого наступления была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина" и освобождена Измаильская область Украины. За три года немецко-румынской оккупации здесь погибло и было угнано в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Всего за годы войны Молдавия потеряла примерно четверть населения.

Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Традиционно они посещают мемориалы советским воинам, чтобы отдать дань памяти погибшим и уважение живущим за спасение мира от фашизма.