Васильева: школы в шести регионах России не полностью обеспечены бесплатными учебниками

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала регионы, которые не выполнили требования по стопроцентному обеспечению школьными учебниками.

"Шесть регионов не выполнили требования по стопроцентному обеспечению учебниками: Кировская область (98%) Амурская (98), Челябинская (82), Удмуртия (96) Бурятия (92) Дагестан (42)", - сообщила Васильева на селекторном совещании "О готовности системы образования к началу 2017-2018 учебного года", которое проводит премьер- министр РФ Дмитрий Медведев.

В пяти регионах на сегодняшний день не обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет: в Северной Осетии-Алании, Тыве, Крыму, Дагестане, Ингушетии.

Васильева также рассказала о других проблемах. "Значительная доля детей продолжает учиться во вторую смену - 1, 880 млн человек. Школы нуждаются в капитальном ремонте, такая нужда увеличилась на 12% и составляет 4900 школ. У нас на сегодняшний день 2700 школ не оборудованы теплыми туалетами", - уточнила министр.

Кроме того, существует проблема аккредитации и лицензирования в ряде регионов.

"Аккредитация и лицензирование образовательных учреждений Крыма и Севастополя завершается 1 сентября 2018 года. На сегодняшний день в Крыму из 1184 образовательных организаций отлицензировано 891, из 597 подлежащих аккредитации аккредитовано 267. В Севастополе из 193 отлицензировано 164, из 82 подлежавших аккредитации аккредитовано 50. Но так работа продолжается в течение будущего учебного года, я могу сказать, что все школы Крыма и Севастополя готовы к учебному году", - отметила глава Минобрнауки.