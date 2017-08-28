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Лето в Москве завершится теплой, солнечной погодой

Общество
28 августа, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

В среду погода сменится с дождливой на солнечную, воздух прогреется до 18-20 градусов

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Теплая, солнечная погода вернется в Москву через два дня. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, без осадков и до 20 градусов тепла будет в среду, в последующие дни станет еще теплее.

"В понедельник и вторник последней недели лета погоду в Москве будет определять циклон из Западной Европы - будет дождливо, пасмурно и прохладно. Но уже в среду его сменит антициклон и погода станет комфортной - солнечной и теплой", - отметил представитель метеослужбы.

Во вторник ночью в столице будет 8-10, по области - 5-10 градусов, днем в мегаполисе столбики термометров покажут 15-17, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Время от времени будет идти дождь.

В среду, 30 августа, дождя не ожидается, воздух прогреется до 18-20 градусов, что соответствует норме. В четверг, 31 августа, в последний день уходящего лета, станет еще теплее - 20-22, по области до 23 градусов.

В первый день осени, 1 сентября, погода будет по- летнему теплой - 20-25 градусов. Местами возможен небольшой дождь, но, в целом, будет солнечно. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 4-5 градусов.

В первые осенние выходные, по предварительным расчетам, также будет тепло - 18-23 градуса. Местами не исключен небольшой дождь.

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