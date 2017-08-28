Донской предложил пригласить боксера Флойда Мэйуэзера на ВЭФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды России Сергей Донской намерен попросить организаторов Восточного экономического форума пригласить к участию многократного чемпиона мира по боксу Флойда Мэйуэзера, взявшего под опеку тигрицу в Сихотэ-Алинском заповеднике. Об этом Донской сообщил на свой странице в Facebook.

"Было бы здорово пригласить Флойда (Мэйуэзера) к участию в предстоящем Восточном экономическом форуме, значительная часть повестки которого посвящена охране окружающей среды. Да и к боевым искусствам на Дальнем Востоке отношение, как мы знаем, особое. Попрошу организаторов и Международный департамент это сделать в самое ближайшее время", - написал Донской.

О том, что боксер взял под опеку тигрицу, сообщила пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника. Сертификат, подтверждающий опекунство, боксер получил в рамках своего визита в Москву. Теперь Мэйуэзеру предстоит выбрать тигрице имя, отмечается в сообщении.

Мэйуэзер имеет лучшую статистику боев за всю историю профессионального бокса: на его счету 50 побед (27 - нокаутом) при отсутствии поражений. По этому показателю он превзошел другого американского боксера Рокки Марчиано, который выступал в 40-50-х годах. 27 августа Мэйуэзер одержал победу над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором техническим нокаутом в 10-м раунде и затем подтвердил, что завершает карьеру.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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