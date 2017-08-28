МЧС распространило экстренное сообщение о сильном дожде в Москве в ближайшее время

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильном дожде в ближайшие два часа.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях - в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие час-два с сохранением на день и вечер 28 августа, ночь 29 августа в Москве и Московской области ожидается местами сильный дождь, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что во время непогоды возможно наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.