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Груз для затопленного села Березовка в Якутии доставлен в город Среднеколымск

Общество
28 августа, 13:35 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Груз преимущественно включает в себя строительные материалы, которые необходимы для восстановления после паводка

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ЯКУТСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Груз для затопленного арктического села Березовка уже доставлен в город Среднеколымск и вертолетом Ми-26 будет доставляться из райцентра в Березовку. Об этом ТАСС в понедельник сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Вертолет в течение 10 дней будет доставлять груз для восстановления села Березовка, которое наиболее пострадало от весенне-летнего паводка. Услуги вертолета уже оплачены в размере 81 млн рублей", - сказал он.

Всего в Среднеколымский район направлено на восстановление более 460 тонн. Груз прибыл водным транспортом в Среднеколымск, в основном, это строительные материалы: пиломатериалы (доски, брус, лафет), кирпичи, трубы отопительной системы, металлические провода, профлист. Ведется его разгрузка и доставка на вертолетную площадку. Всего запланировано 38 рейсов воздушного судна.

Как отметили в администрации района, вертолет также сделает рейсы в села Аргахтах и Сватай, которые также пострадали от паводка. "Каждая семья получит по 50 тыс. рублей на восстановление. Жителям села Березовка уже выплачена единовременная материальная помощь в размере 8,5 млн рублей", - отметили в администрации района.

Предварительный ущерб по республике от паводка составляет 282 млн рублей, который будет возмещаться из республиканского фонда по ликвидации ЧС, средств для этого хватает. Всего в Среднеколымском районе от паводка пострадали более 650 человек, подтоплено 122 жилых дома, два объекта здравоохранения, два объекта дошкольного образования, два клуба, спортзал, три объекта ЖКХ, теплотрассы, 21 дорога внутрипоселкового и регионального значения, два пешеходных моста, авиаплощадка.

Так, на данный момент режим "Чрезвычайная ситуация" введен в двух населенных пунктах Среднеколымского района - Аргахтах и Сватай и в селе Андрюшкино Нижнеколымского района.

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