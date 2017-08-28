Двух человек достали из-под завалов ангара со стройматериалами в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 28 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Спасатели извлекли двух рабочих из-под завалов в ангаре со стройматериалами в Сыктывкаре, где в понедельник днем обрушилась кровля. Один из пострадавших не подавал признаков жизни, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Коми Петр Лобанов.

"Спасатели достали из-под завалов двух пострадавших и передали их медикам, за жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Это рабочие, которые находились в ангаре в момент обрушения кровли. Один из пострадавших в момент обнаружения не подавал признаков жизни. На месте ЧП продолжают работать кинологи, точное количество попавших под завал людей не называется, будем надеяться, что их там больше нет", - сказал он.

По словам Лобанова, на месте работают подразделения ГО и ЧС Сыктывкара, сотрудники аварийно-спасательной "СПАС- Коми", ГУ МЧС по региону. Руководит поисково-спасательной операцией на месте начальник ГУ МЧС по республике Александр Князев.