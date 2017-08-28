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Перенос линеек запланирован в 35 школах Подмосковья из-за празднования Курбан-байрама

Общество
28 августа, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Празднование Курбан-байрама в 2017 году начнется 1 сентября и закончится 4 сентября

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главы муниципальных образований Московской области рекомендовали руководству 35 школ, которые расположены вблизи мест проведения мусульманского праздника Курбан-байрам, 1 сентября перенести время проведения линеек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

"Выявлено 35 школ, которые находятся рядом с местами проведения религиозных праздников (Курбан-байрама - прим. ТАСС). Им рекомендовано, прежде всего от глав муниципалитетов, перенести время линеек на 10:00. У многих так и было спланировано", - сказала собеседница агентства.

По данным министерства образования региона, всего в области работает почти 1,5 тыс. школ. Из них 100 являются частными, три государственными, остальные - муниципальные.

Ранее родители учеников школы №2107 в Мещанском районе, где расположена главная соборная мечеть столицы, попросили администрацию учебного заведения перенести линейку с 1 сентября на другой день из-за празднования в этот день одного из самых важных праздников мусульманского мира. Ранним утром на Курбан-байрам в окрестностях мечети на молитву традиционно собираются тысячи верующих. Директор школы Олеся Лукашук сообщила, что заседание управляющего совета, на котором будет принято решение о необходимости переноса линейки, состоится в ближайшие дни.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня, в  2017 году его начало выпадает на 1 сентября. 

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