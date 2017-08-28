Все школы России обеспечены высокоскоростным интернетом к 1 сентября

ГОРКИ, 28 августа./ТАСС/. Все российские школы к началу нового учебного года обеспечены доступом к высокоскоростному интернету.

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Об этом в понедельник сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на селекторном совещании "О готовности системы образования к началу 2017-2018 учебного года", которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Все школы подключены к сети Интернет, несмотря на сложные географические условия, он скоростной", - сказала министр.

По ее словам, Минобрнауки отмечает позитивную динамику по большинству показателей технического обеспечения. "Практически в каждой школе функционирует система пожарной и антитеррористической безопасности", - подчеркнула Васильева.

В РФ работает 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42 тыс. школ.