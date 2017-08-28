Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Культурно-спортивное мероприятие "Православие и спорт" будет посвящено Николаю II

Общество
28 августа, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Фестиваль пройдет в столичном парке-усадьбе Коломенское

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Православие и спорт", который пройдет 2 сентября в московском музее-заповеднике "Коломенское", в 2017 году будет посвящен столетию революции и памяти императора Николая II и его семьи.

Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС рассказал координатор общественного движения "Сорок Сороков" и координатор фестиваля Андрей Кормухин.

"Мы каждый год наш фестиваль посвящали какому-то событию, которое являлось важным для православных христиан. В этом году у нас дата немного трагическая: мы знаем, что 100 лет мы будем отмечать революции. Безусловно, ярким, самым трагическим эпизодом была трагическая судьба царственных страстотерпцев царя Николая и его семьи. Поэтому мы решили в честь царя Николая, теперь уже святого русской православной церкви, сделать данный фестиваль", - сказал Кормухин.

Пятый по счету фестиваль "Православие и спорт" пройдет в парке Коломенское. Откроется мероприятие общим молебном. Гостей ждут забеги на различные дистанции (5, 10, 21, 42 км), зона силовых видов спорта, бой "стенка на стенку", детская зона со старинными русскими забавами, а также ярмарка.

Организаторами фестиваля, помимо общественного движения "Сорок сороков", выступают "Союз Православных Единоборцев" и префектура Южного административного округа Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
6
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
7
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама