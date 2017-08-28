Культурно-спортивное мероприятие "Православие и спорт" будет посвящено Николаю II

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Православие и спорт", который пройдет 2 сентября в московском музее-заповеднике "Коломенское", в 2017 году будет посвящен столетию революции и памяти императора Николая II и его семьи.

Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС рассказал координатор общественного движения "Сорок Сороков" и координатор фестиваля Андрей Кормухин.

"Мы каждый год наш фестиваль посвящали какому-то событию, которое являлось важным для православных христиан. В этом году у нас дата немного трагическая: мы знаем, что 100 лет мы будем отмечать революции. Безусловно, ярким, самым трагическим эпизодом была трагическая судьба царственных страстотерпцев царя Николая и его семьи. Поэтому мы решили в честь царя Николая, теперь уже святого русской православной церкви, сделать данный фестиваль", - сказал Кормухин.

Пятый по счету фестиваль "Православие и спорт" пройдет в парке Коломенское. Откроется мероприятие общим молебном. Гостей ждут забеги на различные дистанции (5, 10, 21, 42 км), зона силовых видов спорта, бой "стенка на стенку", детская зона со старинными русскими забавами, а также ярмарка.

Организаторами фестиваля, помимо общественного движения "Сорок сороков", выступают "Союз Православных Единоборцев" и префектура Южного административного округа Москвы.