В проект комфортной городской среды в Смоленске предложили включить общественные бани

ТАСС, 28 августа. Губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился с письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, предложив включить в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и такой пункт, как реновация и строительство новых общественных бань. Как сообщила администрация региона, почти все такие объекты в Смоленской области требуют ремонта, который оценен почти в 800 млн рублей.

"Губернатор Алексей Островский обратился с письмом в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, в котором сообщил об одной из самых острых проблем жителей многих населенных пунктов региона - работы общественных бань. Их строительство и реконструкцию губернатор предложили включить в программу комфортной городской среды или в другую федеральную программу", - сообщает пресс-служба областной администрации.

Как отмечается, Островский, общаясь с жителями региона, часто получал просьбы по поводу ремонта общественных бань в населенных пунктах. В регионе есть 76 бань, но работают лишь 52 из них, причем подавляющему большинству бань требуется серьезный ремонт.

"По самым скромным подсчетам для ремонта бань региона нужно 780 млн рублей. Почти все бани построены в 1950-70-х годах, и там не было никакого ремонта кроме косметического", - отмечает администрация региона, подчеркивая, что речь идет об объектах муниципальной собственности.

При этом отмечается, что в регионе есть всего четыре частные бани, с ценами доступными для широких слоев населения. А сумма строительства новой бани оценивается в 40-50 млн, что для бюджета провинциального муниципального образования недоступно.

Как добавили в администрации Смоленской области, региональные власти стараются поддерживать общественные бани, выделив в этом году для ремонта 11 млн рублей, при этом отмечая, что сумма непомерна мала, чтобы выправить положение.

Проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в России по поручению президента РФ Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны - центральные улицы, площади, скверы. В нынешнем и в следующем годах на эти цели из федерального бюджета регионам будет выделено около 50 млрд рублей.