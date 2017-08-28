Почти 60% выпускников девятых классов пошли в колледжи в 2017 году

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Больше половины выпускников девятых классов в этом году решили продолжить обучение в колледжах, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом в понедельник сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на селекторном совещании "О готовности системы образования к началу 2017-2018 учебного года", которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Произошли качественные изменения в системе профессионального образования. В этом году 59% выпускников девятых классов выбрали продолжение обучения в средне-профессиональных учебных заведениях и избрали рабочие специальности, что очень важно", - сказала Васильева.

В сентябре 2016 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что колледжи для обучения выбирает каждый второй выпускник девятого класса.