АСИ: закрепление законом статуса волонтеров снимет ограничения в их работе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Закрепление статуса волонтеров в законе позволит снять ограничения по их взаимодействию с социальными учреждениями, которые существуют сегодня. Об этом ТАСС в понедельник рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил в период осенней сессии Госдумы 2017 года обеспечить внесение изменений в законодательство, регламентирующее сферы волонтерства, социального предпринимательства и паллиативной помощи.

"Сегодня, безусловно, добровольческие инициативы становятся массовым явлением в России, но, к сожалению, есть ряд ограничений, которые связаны с тем, что на федеральном и региональном уровнях добровольческий статус никак не прописан. Например: ты волонтер и хочешь помогать детям-сиротам или в домах престарелых, но руководитель социального учреждения боится вступать с тобой в коммуникацию - он не понимает, кто ты, откуда, с какими намерениями ты хочешь зайти в учреждение, он несет ответственность за людей, которые находятся в этом учреждении", - сказала Чупшева.

По ее словам, главное, "чтобы федеральное и региональное законодательство ни в коем случае не ограничило добровольческую деятельность". "Важно прописать в отраслевые, профильные нормативно-правовые акты, кто такой волонтер, доброволец. Это поможет устанавливать взаимоотношения между НКО, волонтерскими организациями и учреждениями, где нужна и востребована поддержка добровольцев", - отметила директор АСИ.

Поддержка волонтерства

Чупшева напомнила, что согласно поручению президента РФ из налоговой базы необходимо исключить доходы добровольцев и волонтеров, связанные с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме, то есть в виде найма жилого помещения, организации проезда, питания, обеспечения оборудованием. Такая мера, по ее мнению, позволит заниматься волонтерской деятельностью тем людям, для которых налог на проезд, проживание и питание являлся существенным ограничением.

"Сегодня любой человек может осуществлять какую-то добровольческую деятельность либо через НКО, либо через какую-то организацию. Например, очистка территории вокруг озера Байкал: ребята со всей страны под флагом какой-то организации едут туда, помогают очищать территорию, организация им оплачивает проезд, проживание, обеспечивает их необходимой амуницией - это считается как доход волонтера, с этой суммы дохода волонтер должен заплатить налог. Для кого-то это является серьезным ограничением. Поэтому мы очень рады, что президент поддержал запрос волонтеров, чтобы это не считалось доходом для человека, и он не был обязан выплачивать налоги за проезд и питание во время осуществления добровольческой миссии", - рассказала Чупшева.

По ее словам, снятие этого системного ограничения готовы поддержать Министерство финансов и правительство РФ.

Понятие "социальное предпринимательство" также нуждается в расширении, считает глава АСИ.

В рамках поручения президента все социальные НКО получат доступ к российскому рынку общественно полезных услуг. Сейчас, по словам Чупшевой, из нескольких тысяч таких НКО только 10-15 входят в реестр поставщиков общественно полезных услуг.

"Нам необходимо максимально создать все условия по обучению социальных некоммерческих организаций, по выравниванию и формированию каких-то единых стандартов оказания социальных услуг, как для государственных, так и для негосударственных учреждений, чтобы они были сопоставимы. Это позволит максимально беспрепятственно НКО войти в эти региональные и федеральные реестры поставщиков общественно полезных услуг", - отметила Чупшева.

Она добавила, что эта мера "очень позитивно воспринята сектором социальных некоммерческих организаций".