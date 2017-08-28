В Японии полицейскую собаку наградили за помощь в поимке якудзы

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ТОКИО, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Полицейская собака из главного полицейского управления японской столицы в понедельник была награждена медалью за помощь в поимке члена одного из кланов японской мафии якудза.
Трехлетний лабрадор-ретривер по кличке Лунная ракета (Moon Rocket) удостоился так называемого ордена генерала-суперинтенданта за то, что при обыске жилища члена преступной группировки смог обнаружить спрятанные под досками пола пистолет и патроны к нему.
Сообщается, что впервые за всю историю японской полиции собака удостаивается ордена за обнаружение огнестрельного оружия. Торжественная церемония награждения прошла в понедельник в главном здании токийского полицейского управления. "Я с нетерпением жду новых успехов этого пса", - отметил 57-летний кинолог Исао Сато, отвечающий за подготовку и тренировку полицейских собак.
床下から拳銃を発見したお手柄警察犬に警視総監賞 暴力団組員逮捕に貢献https://t.co/15FEq5OyJW pic.twitter.com/Dt73YLyVLW— 産経ニュース (@Sankei_news) 2017年8月28日
По словам представителей кинологической службы столичного управления правоохранительных органов, Лунная ракета - гибридная собака, способная обнаруживать как оружие с боеприпасами, так и наркотические средства. В ходе другого обыска весной этого года, в котором пес также принял участие, лабрадор-ретривер обнаружил еще два пистолета.
В Японии запрещено хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, поэтому задержания даже боссов якудза чаще всего происходят именно за незаконное хранение пистолетов или патронов к ним.