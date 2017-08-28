РФ передаст школам Таджикистана 60 тыс. учебников на русском языке

ТАСС, 28 августа. Россия передаст школам Таджикистана более 60 тыс. учебников и учебных пособий на русском языке. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Avesta со ссылкой на пресс-службу автономной некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия".

В реализации программы помимо "Русской гуманитарной миссии" принимают участие фонд "Русский мир" и Россотрудничество. Все книги будут доставлены адресатам до начала нового учебного года.

В Таджикистан уже прибыли более 30 учителей из Костромской и Кемеровская областей, Башкирии, Дагестана и Татарстана, которые будут преподавать в школах республики различные дисциплины на русском языке. Таджикская сторона обеспечит их жильем и средней по стране зарплатой, дополнительно труд преподавателей и медицинскую страховку оплатит Министерство образования и науки РФ.

Договоренность о реализации таджикско-российского образовательного проекта была достигнута в феврале этого года в ходе визита в Душанбе президента РФ Владимира Путина.