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Европейский университет пока не покидает спорный особняк в Петербурге

Общество
28 августа, 14:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В вузе сообщили, что учебное заведение подаст кассационную жалобу на решение арбитража о правомерности разрыва городской администрацией договора аренды здания

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Петербурге не покинет спорный особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице до окончания судебных разбирательств с городом и готовит кассационную жалобу на решение арбитража о правомерности разрыва городской администрацией договора аренды здания, сообщили ТАСС в понедельник в аппарате ректора вуза.

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"Мы не планируем выезжать из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице до завершения судебных разбирательств о правомерности разрыва договора аренды. До 17 октября, когда истекает процессуальный срок подачи кассационной жалобы, мы такую жалобу подадим в Арбитражный суд Северо-Западного округа", - сказала руководитель аппарата ректора университета Алла Самолетова.

В вузе отметили, что никаких новых уведомлений или распоряжений об использовании здания от Комитета имущественных отношений города они не получали, в распоряжении университета есть только уведомление о расторжении договора аренды, датированное 27 декабря 2016 года, который и послужил поводом для судебного разбирательства.

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