Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федор Конюхов заложил часовню на Соленых озерах под Оренбургом

Общество
28 августа, 14:43 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 28, августа. /ТАСС

Она будет построена на средства спонсоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов заложил часовню на Соленых озерах в Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сам путешественник.

"В Соль-Илецке заложен фундамент часовни имени Николая Чудотворца размером 6 на 9 квадратных метров", - сказал Конюхов.

Часовня заложена у сквера путешественников, который пять лет назад посадил Конюхов вместе с участниками международной экспедиции "Бросок на Каспий. Озеро Развал - озеро Баскунчак", которая начиналась из Соль-Илецка. С этого места просматриваются озера и начинается новый туристический маршрут "По следам Федора Конюхова".

После посещения сквера туристы едут в село Тамар-Уткуль, где обустроена деревенская изба, в которой останавливается путешественник вместе с семьей во время посещения Соленых озер.

В двухкомнатной избе есть спальная и рабочий кабинет, где на стенах развешаны фото, майки и кепки путешественника из его далеких странствий. После международной экспедиции Конюхов стал частым гостем в Оренбуржье. В конце августа он приехал вместе с супругой Ириной и сыном Николаем отдыхать и лечиться на Соленые озера.

По данным администрации Соль-Илецкого городского округа, часовня будет построена на средства спонсоров.

На соленом озере в Соль-Илецке, химический состав которых аналогичен воде Мертвого моря в Израиле, в летний сезон поправляют здоровье люди, страдающие заболеваниями суставов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Возле лечебных соленых озер возводится гостиничный, лечебно-оздоровительный и административный корпуса курортного комплекса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
6
Рособрнадзор лишил лицензии два вуза
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама