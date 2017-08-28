Федор Конюхов заложил часовню на Соленых озерах под Оренбургом

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ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов заложил часовню на Соленых озерах в Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сам путешественник.
"В Соль-Илецке заложен фундамент часовни имени Николая Чудотворца размером 6 на 9 квадратных метров", - сказал Конюхов.
Часовня заложена у сквера путешественников, который пять лет назад посадил Конюхов вместе с участниками международной экспедиции "Бросок на Каспий. Озеро Развал - озеро Баскунчак", которая начиналась из Соль-Илецка. С этого места просматриваются озера и начинается новый туристический маршрут "По следам Федора Конюхова".
После посещения сквера туристы едут в село Тамар-Уткуль, где обустроена деревенская изба, в которой останавливается путешественник вместе с семьей во время посещения Соленых озер.
В двухкомнатной избе есть спальная и рабочий кабинет, где на стенах развешаны фото, майки и кепки путешественника из его далеких странствий. После международной экспедиции Конюхов стал частым гостем в Оренбуржье. В конце августа он приехал вместе с супругой Ириной и сыном Николаем отдыхать и лечиться на Соленые озера.
По данным администрации Соль-Илецкого городского округа, часовня будет построена на средства спонсоров.
На соленом озере в Соль-Илецке, химический состав которых аналогичен воде Мертвого моря в Израиле, в летний сезон поправляют здоровье люди, страдающие заболеваниями суставов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Возле лечебных соленых озер возводится гостиничный, лечебно-оздоровительный и административный корпуса курортного комплекса.