Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специальный портал поможет синхронизировать данные о волонтерах в регионах

Общество
28 августа, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Ресурс называется "добровольцы.рф" и представляет собой информационную площадку, на которой уже зарегистрированы несколько сотен волонтерских организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пилотные регионы, внедрившие новые стандарты добровольчества, синхронизируют данные о волонтерах на едином ресурсе Ассоциации волонтерских центров. Об этом ТАСС рассказала в понедельник генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

По ее словам, этот ресурс уже создан, называется "добровольцы.рф" и представляет собой информационную площадку, на которой уже зарегистрированы несколько сотен волонтерских организаций со всей страны, предусмотрены личные кабинеты волонтеров, есть градация по федеральным и региональным программам и инициативам.

"И мы договорились сегодня с пилотными регионами, которые будут внедрять стандарты добровольчества, что они будут синхронизировать свои системы с этой единой федеральной системой для того, чтобы обеспечить максимальное участие региональных центров по развитию волонтерства в федеральных программах и дать возможность жителям разных регионов принимать участие в разных проектах", - рассказала Чупшева.

Она отметила, что любой человек может зайти на этот портал, зарегистрироваться, выбрать для себя интересующие направления: спортивное, событийное, социальное, экологическое волонтерство, поисковые работы. Зарегистрированные волонтеры могут подать заявку на участие в федеральных или региональных проектах, найти возможности для обучения, самостоятельно инициировать какой-то проект.

"Очень важно, что с помощью этого портала проводится очень много образовательных мероприятий, форумов, что позволяет обмениваться опытом, собирать лучшие практики добровольческой деятельности. Поэтому очень важно развивать этот ресурс и поддерживать его с помощью добровольческих организаций", - отметила Чупшева.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с волонтерами и представителями некоммерческих организаций подписал ряд поручений, в том числе о создании системы долговременного ухода за пожилыми людьми, определения на законодательном уровне статуса добровольческих организаций и волонтеров, а также о доступе НКО на рынок общественно полезных услуг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
6
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
7
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама