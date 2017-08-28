Специальный портал поможет синхронизировать данные о волонтерах в регионах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пилотные регионы, внедрившие новые стандарты добровольчества, синхронизируют данные о волонтерах на едином ресурсе Ассоциации волонтерских центров. Об этом ТАСС рассказала в понедельник генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

По ее словам, этот ресурс уже создан, называется "добровольцы.рф" и представляет собой информационную площадку, на которой уже зарегистрированы несколько сотен волонтерских организаций со всей страны, предусмотрены личные кабинеты волонтеров, есть градация по федеральным и региональным программам и инициативам.

"И мы договорились сегодня с пилотными регионами, которые будут внедрять стандарты добровольчества, что они будут синхронизировать свои системы с этой единой федеральной системой для того, чтобы обеспечить максимальное участие региональных центров по развитию волонтерства в федеральных программах и дать возможность жителям разных регионов принимать участие в разных проектах", - рассказала Чупшева.

Она отметила, что любой человек может зайти на этот портал, зарегистрироваться, выбрать для себя интересующие направления: спортивное, событийное, социальное, экологическое волонтерство, поисковые работы. Зарегистрированные волонтеры могут подать заявку на участие в федеральных или региональных проектах, найти возможности для обучения, самостоятельно инициировать какой-то проект.

"Очень важно, что с помощью этого портала проводится очень много образовательных мероприятий, форумов, что позволяет обмениваться опытом, собирать лучшие практики добровольческой деятельности. Поэтому очень важно развивать этот ресурс и поддерживать его с помощью добровольческих организаций", - отметила Чупшева.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с волонтерами и представителями некоммерческих организаций подписал ряд поручений, в том числе о создании системы долговременного ухода за пожилыми людьми, определения на законодательном уровне статуса добровольческих организаций и волонтеров, а также о доступе НКО на рынок общественно полезных услуг.