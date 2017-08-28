Сотрудники МЧС и МВД провели совместный рейд в Авачинской бухте на Камчатке

ТАСС, 28 августа. Рейд по проверке судов в Авачинской бухте на Камчатке провели совместно полицейские и спасатели, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В Авачинской губе прошел масштабный совместный рейд сотрудников государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС и камчатского линейного отдела МВД на транспорте. Для проверки останавливались все маломерные суда", - сказали в пресс-службе.

"В ходе патрулирования были выявлены грубые нарушения правил: управление судном лицом, не имеющим удостоверения на право управления, управление судном, которое не прошло освидетельствования, без нанесенных бортовых номеров. Зачастую в лодке находились пассажиры без надетых спасательных жилетов, а это прямая угроза жизни. На всех нарушителей были составлены административные протоколы", - цитируют в ведомстве замначальника Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Никиту Хмелева.

Рейд прошел в рамках всероссийской акции "Вода - безопасная территория". В ходе нее также проводилась профилактическая работа: рыбакам объясняли, что нельзя ставить ловушки на краба на пути движения судов, водителям экскурсионных катеров - что нельзя брать на борт больше 12 человек.